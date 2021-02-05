В Новороссийске введена в строй шестая по счету скважина артезианской воды

Фото мэрии Новороссийска

На насосной станции Троицкого группового водопровода ГУП КК после капремонта началась эксплуатация шестой по счету артезианской скважины глубиной более 350 метров.

Работы по восстановлению работы скважин стартовали полтора года назад, и за это время удалось ввести в строй пять источников водоснабжения.

- После ремонта скважина глубиной 120 метров дает не менее 60 кубометров воды в час, а глубиной 360 – более 80 кубометров, - рассказал мастер участка Николай Коваленко.

Сейчас в окрестностях Новороссийска идет ремонт еще одной скважины глубиной 360 метров, запуск ее в работу намечен на конец февраля. До лета 2021 года намечено ввести в строй еще четыре артезианских скважины. Это заметно улучшит ситуацию с водоснабжением Новороссийска.