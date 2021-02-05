В «Орленок» приехали дети, пропустившие смены 2020 года из-за пандемии

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В феврале 2021 года в «Орлёнке» отдохнут 405 детей из четырёх регионов страны: Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской областей, а также Приморского края. Среди участников второй смены школьники, которые победили во всероссийских конкурсах на обучение по общеразвивающим программам Центра в 2020 году, но не могли приехать в «Орлёнок» из-за пандемии COVID-19.

«Мы рады сообщить, что в рамках этой смены «Орлёнок» встречает детей, которые выиграли путёвки ещё в 2020 году. Ребята успешно прошли конкурсные отборы, продемонстрировав свои таланты в сочетании с высоким уровнем образованности, и, несомненно, должны быть вознаграждены. В 2021-м победители конкурсных отборов прошлого года будут зачисляться на программы Центра в приоритетном порядке в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Уверен, что долгожданная встреча с «Орлёнком» принесёт школьникам массу положительных эмоций, а новая смена пройдёт ярко и продуктивно», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Мальчишки и девчонки станут участниками пяти образовательных программ. В течение трёх недель орлята будут изучать историю России, пробовать себя в морских профессиях, познавать основы журналистики и вожатского мастерства, а также создавать авторские литературные произведения.

«Однажды я уже приезжала в «Орлёнок». Помню, что будни были насыщены событиями – мы постоянно занимались чем-то интересным, как-то раз даже создавали платья из необычных материалов. С одной девочкой с того времени общаемся до сих пор и часто вспоминаем атмосферу единения и дружбы, которая отличает «Орлёнок» от других мест. Мне хочется сравнить свои впечатления от пребывания в Центре тогда и сейчас, стать более раскрепощённой и найти новых друзей»,– рассказывает участница второй смены Полина Колтович из Приморского края.

В Центре продолжают действовать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Заезд и разъезд участников смены проводится одномоментно – в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию, а их размещение в лагерях «Орлёнка» организовано по принципу разделения регионов. Образовательная и развлекательная программы смены составлены так, чтобы орлята из разных субъектов РФ не пересекались друг с другом.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования и разобщённости. Во время текущей и последующих смен действует запрет на родительский день. Мамы и папы смогут общаться с детьми исключительно по телефону.

Вторая смена продлится в «Орлёнке» 21 день – с 5 по 25 февраля 2021 года.