В лесах под Сочи расцвели подснежники

Фото ВК Типичный Сочи

В лесах в окрестностях Сочи начали массово появляться весенние первоцветы. Фото цветов размещают жители курорта а соцсетях.

Нынешняя зима выдалась в Сочи крайне неровной по температурному фону, однако в некоторые дни даже в конце января днем воздух прогревался до 20 градусов тепла.

Фото ВК Типичный Сочи

Первоцветы появились на сей раз чуть раньше срока. Из года в год в Сочи повторяется одна и та же история- местные власти и лесники напоминают гражданам об ответственности за незаконный сбор этих растений.

Однако они неизменно и в большом количестве тут же появляются на улицах курорта у многочисленных торговцев.