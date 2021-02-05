Одного из двух пропавших в Усть-Лабинском районе школьников нашли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани при загадочных обстоятельствах пропали два школьника 13 и 14 лет. В районе двух часов дня 4 февраля они ушли из дома в станице Тенгинской Усть-Лабинского района. Более суток ребята не выходили на связь с родными.

- Один из двух мальчиков уже найден. Сейчас ведутся поиски второго ребенка, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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