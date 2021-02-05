ВТБ: жители Кубани на треть увеличили свои расходы в январе

Траты населения Краснодарского края на розничные товары и услуги в январе выросли на 31% по сравнению с январем прошлого года и достигли 3,4 млрд рублей. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Наиболее значительный рост трат кубанцев зафиксирован на покупку товаров для авто - в 2,5 раза. При этом благодаря развитию внутреннего туризма выручка заведений общепита на Кубани выросла в полтора раза, несмотря на пандемию.

«Бум» спроса на электронику и бытовую технику, наблюдавшийся во второй половине 2020 года, продолжился и в январе. По данным эквайринга ВТБ, оборот магазинов, торгующих электронными гаджетами и устройствами для дома, в Краснодарском крае в начале 2021 года составил 1,4 млрд рублей – это на 58% больше, чем годом ранее. Значительный рост продаж на Кубани наблюдался также в розничных магазинах, торгующих автотоварами: здесь жители края оставили более 52 млн рублей, что в 2,5 раза превышает значения прошлого года.

Продолжает набирать популярность сегмент товаров для дома – за отчетный период кубанцы потратили на их покупку 416 млн рублей, что на 39% превышает показатель января 2020 года. Аналогичную динамику показали продажи одежды и обуви: оборот fashion-ретейла превысил 310 млн рублей.

Закрытые границы и, как следствие, небывалый рост спроса россиян на отдых в Краснодарском крае в зимние каникулы привели к значительному увеличению выручки кафе и ресторанов в туристических кластерах. В итоге оборот заведений общепита в первый зимний месяц 2021 года вырос на 58% к январю 2020 года.

Существенно в Краснодарском крае сократились траты на продукты питания - до 295 млн рублей. Ожидаемо снизились расходы кубанцев на туры и авиабилеты – на 17% год к году, до 30 млн рублей.

В целом по стране наблюдается схожая динамика по многим категориям. Всего в январе-2021 россияне совершили розничные покупки более чем на 200 млрд рублей (+23% год к году). Траты на электронику и бытовую технику выросли на 70% и составили 50 млрд рублей. На 28% — до 17 млрд рублей — увеличились продажи товаров для дома. Аналогичный прирост зафиксирован и в fashion-ретейле (17 млрд рублей). На 23% выросла выручка сегмента услуг, на 9% — продажи автотоваров. Оборот ресторанов и кафе, напротив, сократился на 14% (6 млрд рублей), расходы россиян на туры и авиабилеты – на 22%, до 3,4 млрд рублей. На 8% уменьшились выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта – до 22 млрд рублей в каждом сегменте.

«Отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками. Пока не восстановился до прошлогодних значений оборот ресторанов и кафе, но смягчение ограничений в мегаполисах должно позитивно сказать на росте их клиентопотока», - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.