В Новороссийске прошли соревнования по метанию топоров и саперных лопаток

Фото Владимир Веленгурин

Соревнования «Афганский излом», посвященные памяти Героя СССР Григория Бояринова, прошли в Новороссийске уже в 17-й раз.

Такие состязания, как подчеркивают организаторы, имеют военно-прикладное значение.

В первый день участники в возрасте до 18 лет из нескольких регионов России соревновались в мастерстве метания ножей, заточенных пластин и топоров.

Во второй день к состязаниям приступили взрослые участники. К уже упомянутым метательным предметам в этом случае добавились еще и саперные лопаты.

- Наибольших успехов добились юные метатели из Новороссийска. Первыми в своих состязательных категориях стали Екатерина Калашникова, Данил Ростовцев и Владимир Вдовин,- сообщают организаторы турнира.