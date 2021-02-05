На Кубани по нацпроекту стартует четвертый поток государственного акселератора для IT-бизнеса

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Госпрограмма по обучению предпринимателей, занимающихся инновациями, реализуется в рамках профильного нацпроекта

– Цель программы – помочь компаниям увеличить прибыль за счет внедрения или развития инновационных продуктов. Работа с участниками построена на «обучении через действия» для отработки практических навыков роста и развития бизнеса, – прокомментировала глава регионального фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

На первом этапе обучающей программы участников и их проекты «продиагностируют» профессиональные эксперты.

На втором этапе пройдет трехдневный образовательный курс. Участники узнают о бизнес-моделях и способах монетизации инноваций, а также об экономической составляющей проектов.

Успешные проекты получат возможность поработать с профессионалами над развитием стартапа в течение двух месяцев. Участников ждут встречи с представителями инвестиционных фондов, образовательные мероприятия, общение с предпринимателями, менторская поддержка.