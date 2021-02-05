В Анапе прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Фото администрации КК

В Анапе полиция совместно с казаками и сотрудниками администрации побывали на стройках микрорайона «Предгорье», а также домов на улицах Советской, Анапской и Весенней в станице Гостагаевской.

Комиссия убедилась , что на с этих стройках в Анапе работают исключительно жители Краснодарского края.

- Нарушений миграционного законодательства не зафиксировано. Подобные рейды на Кубани будут проводиться регулярно. На контроле не только строительные площадки, но и рынки, – отметил вице - губернатор Игорь Чагаев.

В 2020 году в Анапе проведено более 30-ти подобных рейдов.

К административной ответственности привлечены 30 иностранцев за нарушения миграционного законодательства, в отношении работодателей возбуждено 29 административных производств.