Главы Сочи и Сухума обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Фото мэрии Сочи

В мэрии Сочи прошла встреча главы города Алексея Копайгородского и мэра Сухума Беслана Эшба Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. – Между Российской Федерацией и Республикой Абхазия установлен стратегический союз. Уверен, что укрепление партнерских отношений между нашими городами принесет пользу как сочинцам, так и жителям Абхазии, – отметил Беслан Эшба.

Главы приморских городов считают, что повестка конкуренции между двумя городами давно неактуальна, и сосредоточились на возможностях для сотрудничества в сфере туризма и обмена товарами. Многие туристы, приезжающие на отдых в Сочи, стремятся дополнить свои впечатления достопримечательностями и гостеприимством республики Абхазия, и наоборот.

Стороны также обсудили вопросы продвижения продукции абхазских производителей на территории Сочи и сочинских производителей в Сухуме, совместного участия в форумах и выставках, сельскохозяйственных ярмарках, а также договорились об участии абхазской молодежи в культурных и спортивных мероприятиях Года молодежи в Сочи.

– Встреча послужит хорошим стартом для нашего дальнейшего плодотворного сотрудничества, которое самым благоприятным образом отразится на укреплении взаимовыгодных связей между нашими городами в области туризма, спорта, культуры и молодежной политики, – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.