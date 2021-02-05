Следователи СК допросили основного подозреваемого по делу о рейдерском захвате «Кубанских деликатесов»

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Следователи СК РФ по Краснодарскому краю допросили 54-летнего Владимира Скрипку, который является основным подозреваемым по делу о фальсификации протокола о назначении генерального директора ООО «Кубанские деликатесы». Продолжается следствие и в отношении его 31-летнего сына.

Эти его действия привели к вооружённому нападению на предприятие с целью его рейдерского захвата, напоминает издание «Юг Times».

Как сообщают в СК, 54-летний подозреваемый, находившийся в федеральном розыске, самостоятельно явился к следователю. С ним проведены необходимые следственные действия, он допрошен и в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

- Второй подозреваемый в настоящее время находится в розыске. Следует отметить, что санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю Наталья Трифанова

Как сообщается, Скрипка пробыл в здании СУ СК около 5 часов. После этого он уехал, так и не дав никаких комментариев.