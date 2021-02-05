В морском порту Тамань планируют создать таможенный пост

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На Таманском полуострове в районе мыса Железный Рог строится крупный терминал навалочных грузов. Он будет крупнейшим на Азово-Черноморском побережье. В районе нового терминала намечено создать и таможенный пост.

Как отмечают власти региона, в 2021 году Кубань планирует экспортировать сельхозпродукции на 2,7 млрд долларов, промышленной продукции – на 1,5 млрд долларов.

- Краснодарский край сотрудничает со 130 странами. Экономика растет, и нагрузка на вашу службу тоже. Нам важно развивать сотрудничество, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев во время встречи с руководством таможенной службы Юга России.

По мнению губернатора, для экономики региона было бы крайне важным усиление барьеров для контрафактной продукции.

– Мы производим все, что необходимо для рынка страны, и готовы к любой конкуренции. Но контрафакт – это конкуренция недобросовестная, может привести к проседанию любой экономики, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.