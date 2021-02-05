В Краснодаре на участке строительства новой трамвайной линии на Московской обновляют сети ливневой канализации

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре строительство новой трамвайной линии на улице Московской продолжается круглосуточно. Рабочие сейчас заняты обновлением коммунальной инфраструктуры и сетей связи.

Вместе с новой веткой на этом участке построят тяговую подстанцию и более 3 км ливневой канализации, а также переложат трубы водоснабжения на протяжении более полутора километров. Подрядчик также продолжает модернизацию канализационных сетей, выполнено уже более половины работ. Почти закончены работы по переустройству сетей связи.

- Сейчас проходим один из самых сложных этапов — модернизацию канализационных сетей. Хочу особо подчеркнуть, что фронт работ необходимо планировать не на неделю, а как минимум на месяц вперёд, чтобы заранее понимать, с какими трудностями мы можем столкнуться и прорабатывать эти вопросы заранее, — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов в ходе совещания в администрации.