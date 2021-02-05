В Сочи вручили архивные карточки узников фашистских концлагерей их родственникам

Фото мэрии Сочи

5 февраля в мэрии Сочи 11 местных семей смогли спустя десятилетия узнать о судьбе своих родных, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Это стало возможным благодаря инициативе и работе представителей благотворительного фонда «Россия-Абхазия», который уже несколько лет выясняет подробности судеб пропавших без вести советских бойцов, куратора международного военно-исторического проекта «Возвращение имени» в Сочи Ольги Захран,

Участие в этой непростой и кропотливой работе принимают также юнармейцы и сотрудники мэрии Сочи.

В 2020 году США передали в Министерство обороны РФ архивы концлагерей, которые находились в оккупационной зоне американских войск. Это были документы около миллиона граждан, погибших во время Отечественной войны в концлагерях. После тщательной проверки документов в числе узников нашли 180 сочинцев.

- Работа по поиску родственников велась около года. В итоге были найдены 11 семей, подтвердившие свое прямое родство документально, – рассказал начальник управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи Владимир Волков.