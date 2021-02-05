В рисовых хозяйствах Кубани отменили введенный из-за засухи режим повышенной готовности

Фото администрации КК

Ограничения вводились еще в июне 2020 года, когда из-за небывалой жары рекордно обмелело Краснодарское водохранилище – главный источник воды для рисовых чеков.

Режим повышенной готовности из-за засухи и критического падения уровня воды в водоемах распространялся на краевой центр,Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский и Темрюкский районы.

Из-за катастрофической засухи под угрозой исчезновения находились 70 тыс. гектаров риса. При этом специалисты прогнозировали серьезное снижение урожайности и на оставшейся части посевов.

- Благодаря содействию Минсельхоза России, при поддержке «Кубаньмелиоводхоза», «Кубанского бассейнового водного управления» рисоводам в самый засушливый в истории Кубани год удалось собрать 900 тыс. тонн зерна,- отмечтают в краевой администрации.

Сейчас ситуация на Краснодарском водохранилище нормализовалась.

И теперь режим повышенной готовности из-за засухи отменен. Постановление об этом 5 февраля подписал губернатор Вениамин Кондратьев.