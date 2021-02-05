Фото: admkrai.krasnodar.ru.

В поймах рек Геленджика начали бурить новые скважины. Этот метод предложили геологи, чтобы создать потенциальный источник водоснабжения. Первые шесть скважин из 22 уже готовы. Их намечено включить в сеть водоснабжения Геленджика.

Для комплексного решения проблемы будет проложен 3-метровый трубопровод. Он соединит два резервуара воды в центральной части курорта. Это позволит распределять поступающую воду от Троицкого группового водопровода по всем микрорайонам. Работы намечено завершить до 1 мая.

– Мы сегодня должны приложить максимальные усилия для того, чтобы не допустить ситуаций с дефицитом воды, как это было в прошлом году. Все заявленные работы должны быть выполнены в срок, – сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Осенью 2020 года по поручению главы региона Вениамина Кондратьева в крае разработали единую концепцию решения проблемы водоснабжения Геленджика. В нее включены реконструкция Троицкого магистрального водовода, проект нового водозабора в районе села Пшада и использование подземных вод.