В Армавире при пожаре в частном доме из огня успели спасти трех человек

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В Армавире произошел крупный пожар в частном доме. Из огня сотрудники МЧС спасли три человека. Им угрожала опасность.

Сигнал о происшествии поступил диспетчеру Армавирского пожарно-спасательного гарнизона в 18:13. Буквально через минуту, в 18:14 к месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения.

В 18:17, по прибытию на место первого подразделения, установлено, что загорелся частный дом на улице Мира. Огонь охватил 80 квадратных метров.

- На тушение оперативно подали три ствола "Б", - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 18:19 пожар был локализирован, в 18:31 – ликвидирован.

К тушению привлекались от МЧС 11 человек личного состава и три единицы техники. В огне никто не пострадал.