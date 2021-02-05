Суд признал незаконным включение 20 участков земли на Толстом мысе в состав Геленджика

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Апелляционный арбитражный суд Ростова-на-Дону отказал московской компании в иске. Речь идет о переводе части территории в районе Толстого мыса в категорию земель населенных пунктов – это 20 участков, площадью более 100 гектаров. Новый статус разрешал строительство на приморской территории. Хотя, земли расположены в первой и второй зонах горно-санитарной охраны курорта

Таким образом, была подтверждена законность ранее принятого решения Арбитражного суда Краснодарского края.

- Пятнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал ООО УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (Москва) в иске и подтвердил законность решения Арбитражного суда Краснодарского края в споре о статусе двадцати участков общей площадью 101 га в районе Толстого мыса города-курорта Геленджика, - сообщается на сайте суда.