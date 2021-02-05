В Краснодаре состоится премьера спектакля «У ковчега в восемь»

Фото: пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

В Краснодаре Театр Защитника Отечества представит премьеру спектакля «У ковчега в восемь». Показы состоятся в Доме культуры Всероссийского Общества Глухих 11 и 12 февраля. В основе сюжета - одноименная пьеса, автор которой немецкий драматург Ульрих Хуб.

– История поставлена по библейскому сюжету, – сообщает пресс-служба краевого министерства культуры. – Она призывает зрителей задуматься над самыми важными вопросами бытия, найти свою дорогу к храму.

Музыкальная сказка будет интересна и детям и взрослым. В спектакле собраны яркие танцевальные и песенные номера.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре реставрируют здание Театра защитника Отечества. Здание построено в 1913 году, ранее здесь располагался Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, а также проходил единственный сольный концерт Сергея Рахманинова. В последние годы строение использовалось для работы различных секций и студий.