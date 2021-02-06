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ФК «Сочи» заманивает на «Фишт» победителя Лиги чемпионов

«Ливерпуль» пока не дал ответа
Дмитрий РАЗУМЕЦ
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ФК «Сочи» заманивает на «Фишт» победителя Лиги чемпионов

ФК «Сочи» заманивает на «Фишт» победителя Лиги чемпионов

Фото: Игорь ГЛАЗКО

Футбольный клуб «Сочи» нашел оригинальный способ приглашение на «Фишт» победителя Лиги чемпионов. «Барсы» предложили «Ливерпулю» провести матч 1/8 финала еврокубка на побережье Черного моря.

- Давайте к нам! У нас нет ни дождя, ни снега. Зато есть прекрасный вид на Черное море, — написала в Твиттере пресс-служба клуба.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с немецким «Лейпцигом». Дело в том, что в Германию ограничен въезд для граждан из-за рубежа. Если «быки» не предоставят англичанам гарантии свободного посещения страны, то игра пройдет на нейтральном стадионе.

Узнав об этом, «Сочи» и предложил свои услуги. Первая встреча состоится 16 февраля, ответная – 10 марта в Англии.