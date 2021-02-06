Сухогруз из Маршалловых островов нарушил государственную границу России на Кубани Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сухогруз Gold Gemini под флагом Маршалловых островов нарушил государственную границу России. Неприятный инцидент прошел в Краснодарском крае.

- Судно зашло во время опасный для плавания район в Черном море. Капитан судно был оповещен о запрете, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Игнорирование требований стало причиной нарушения государственной границы. Капитан сухогруза был привлечен к административной ответственности. Он заплатит штраф – 40 000 рублей.

Только в января 2021 года пограничные службы выявили более 50 случаев нарушения правил пограничного режима и свыше 30 нарушений правил рыболовной ловли. Всего к административной ответственности были привлечены 25 человек.