Спецтехника дежурит на улицах Краснодар из-за гололеда

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На Кубани распространили экстренное предупреждение. В ближайшие сутки на территории Краснодарского края ожидается резкое ухудшение погодных условий. Столбики термометра активно поползут вниз, а дожди сменятся снегопадом. Не исключено возникновение гололеда. С раннего утра 6 февраля в Краснодаре пошел снег, а температура воздуха опустилась до плюс одного.

- 10 машин уже вышли на дежурство. Они обрабатывают от возможной гололедицы все мосты и путепроводы Краснодара, – сказали «КП» – Кубань» в мэрии города.

Всего за состоянием ситуация на дорогах следят 27 единиц техники. Специалисты Центра мониторинга дорожного движения совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой следят за ситуацией в непрерывном режиме.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо сделать вызов по телефону 214-33-36 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).