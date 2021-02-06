Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Геленджике сносят долгострой в Северном микрорайоне. Соответствующее поручение дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьева во время рабочей поездки в город 21 января.

- Густонаселенным микрорайонам Геленджика требуется социальная инфраструктура, спортивные и игровые площадки, не говоря уже о детских садах и школах, – отметил Андрей Алексеенко.

Отмечается, что Северный микрорайон курорт застроен слишком компактно, несмотря на отсутствие социальных и спортивных объектов.

Снос долгостроя снизит нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуру района. Исполнение поручения губернатора взял на личный контроль его первый заместитель Андрей Алексеенко.

На месте снесенного дома появится спортивная площадка для местных жителей.