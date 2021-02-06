Ростовые куклы без договора оккупировали Олимпийский парк Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычная история приключилась в Олимпийском парке в Сириусе. Здесь с поличным поймали ростовых кукол. Они развлекали посетителей парка, но не имели разрешения на работу на территории объекта.

- Сейчас по данному факту проводится проверка, – сказал источник «КП» –Кубань» в УВД по городу Сочи.

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