Ростовые куклы без договора оккупировали Олимпийский парк Сочи
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Необычная история приключилась в Олимпийском парке в Сириусе. Здесь с поличным поймали ростовых кукол. Они развлекали посетителей парка, но не имели разрешения на работу на территории объекта.
- Сейчас по данному факту проводится проверка, – сказал источник «КП» –Кубань» в УВД по городу Сочи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поставил машину в центр ринга: Глава «Сириуса» проучил стритрейсеров
Андрей Столяров возглавил федеральную территорию меньше недели назад (читайте далее).