Названы города с новыми летальными случаями от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом COVID-19. По данным на 6 февраля, за сутки скончались еще 17 человек. Больше всего людей с подтвержденным коронавирусом не удалось спасти в Сочи и Краснодаре.

- В Краснодаре за последние сутки скончались шесть местных жителей. Это мужчины 73, 83, 66 и 68 лет и женщины 70 и 78 лет. Также шесть человек не спасли в Сочи. Здесь скончались мужчины в возрасте от 62 до 87 лет и женщины 71, 77 и 79 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

В Тихорецком районе зарегистрировано два летальных случая. Здесь ушли из жизни 67-летняя уроженка Кавказского района и 69-летний житель Белоглинского района. В Туапсинской клинике умер 89-летний мужчина. В Крымском районе не смогли спасти 69-летнего уроженца Геленджика. В Новороссийске сердце остановилось у 68-летнего местного жителя.

У всех умерших пациентов развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения, добавили в оперштабе.

С начала пандемии COVID-19 на Кубани скончались 1577 человек.