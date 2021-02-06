На Кубани мужчина написал заявление в полицию на женщину, которая оформила на него кредит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история случилась с жителем Приморского-Ахтарска. Мужчина случайным образом узнал, что у него есть непогашенный кредит. Только никаких денег 57-летний местный житель не получал.

- Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту, – сказал источник «КП» – Кубань» в отделе УВД по Приморско-Ахтарскому району.

Полицейские установили, что к преступлению причастна местная 39-летняя жительница. Именно она оформила займ в микрофинансовой организации. Сумма ущерба составила 15 000 рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».