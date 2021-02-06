Умер заслуженный журналист Кубани Владимир Мокротоваров

Владимир Мокротоваров

Умер Владимир Мокротоваров. Он скончался в реанимации 6 февраля в возрасте 82 лет. Заслуженный журналист Кубани долгое время боролся с коронавирусной инфекцией.

Владимир Мокротоваров большую часть жизни работал заместителем главного редактора «Краснодарских известий».

23 февраля 1996 году вышел первый номер издания «Кубань сегодня». Этой газете журналист посвятил жизнь. Он трудился в издании до выхода на пенсию. Владимир Мокротоваров проработал в журналистике более 40 лет.

В последнее время заслуженный журналист Кубани жил в станице и писал очерки для многих краевых и федеральных изданий и был членом Совета ветеранов.

Редакция «Комсомольской Правды» – Кубань» выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича Мокротоварова.