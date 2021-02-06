На Кубани станичник заявил в полицию на неработающий фонарь у пешеходного перехода Фото: Иван МАКЕЕВ

Это заявление поступило в полицию станицы Челбасской, что в Каневском районе. Местный житель попросил правоохранителей разобраться с неработающим фонарем. Дело в том, что в станице несколько дней не освещался пешеходный переход на пересечении улиц Красной и Коминтерна.

- Данное заявление поступило, мы обязаны на него отреагировать, – рассказали «КП» – Кубань» в ОМВД по Каневскому району.

Фонарь пока так и не работает.