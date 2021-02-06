Фото: admkrai.krasnodar.ru/

В Крымском районе запустился мобильный комплекс вакцинации от коронавируса. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на Кубани заработает 24 мобильных пункта для прививок от COVID-19. Большая часть точек будет закуплена в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В субботу комплекс остановился в станице Троицкой. Первыми привились от инфекции 40 членов совета ветеранов. Они заранее остановили заявку на вакцинацию.

С понедельника мобильный пункт начнет посещение всех населенных пунктов района. В каждом он остановится на 1-2 дня. За графиком работы точки можно следить на официальном сайте администрации Крымского района и в социальных сетях.