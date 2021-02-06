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Появился проект сочинской пешеходной зоны. Согласно плану, на улицах Несебрская, Войкова, Поярко, Кооперативная и переулке Электрическом будет ограничено движение транспорта.

Возможное внедрение проекта в городе-курорте обсудили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Трембицкий и мэр Сочи Алексей Копайгородский.

- Реализация проекта освободит от транспорта и сделает прогулочным центр курорта. Мы разрабатываем схему распределения потоков машин за счет модернизации дорожной инфраструктуры, – сказал Копайгородский.

Также около пляжа «Маяк» планируется возведение парковки. В рамках проекта на перекрестке у Главпочтамта может появиться кольцо.

– Здесь курсируют многочисленные экскурсионные автобусы и 29 маршрутов общественного транспорта. Также на узком участке дороги расположен наземный пешеходный переход. Еще во время подготовки к Олимпиаде в Сочи здесь планировали возвести подземный переход, но он в окончательный проект так и не вошел. Сейчас мы предлагаем вернуться к этой идее и создать два подземных пешеходных перехода, – добавил мэр Сочи.

Не исключено, что около Платановой аллеи появится еще одна полоса дорожного движения с карманом для общественного транспорта. Чтобы уменьшить трафик у Пролетарского подъема, главную дорогу курорта могут объединить с улицей Орджоникидзе.

- Мы готовы помочь в согласовании проекта по завершению предпроектного обоснования. В случае положительного решения будет рассмотрена возможность обеспечения софинансирования из края, – отметил Александр Трембицкий.