Около сотни незаконных сооружений снесут в парке «Солнечный остров»

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89 незаконных построек снесут в парке «Солнечный остров» в Краснодаре. Занимаются демонтажем владельцы сооружений. Они буквально усыпали прогулочную зону в парке. Это ларьки, навесы, заборы, летние кафе и не только.

- Временные сооружения на этой территории не принадлежат муниципальному учреждению. Ранее земельные участки, на которых располагались эти постройки, предоставлялись предпринимателям в аренду. Сейчас договора прекращены, и в соответствии с законом необходимо демонтировать сооружения, которые находятся на муниципальной земле незаконно, - сказал «КП» – Кубань» заместитель начальника управления муниципального контроля Станислав Прасол.

Напомним, что в конце 2020 года земельный участок, на котором располагается парк, был передан в бессрочное пользование МБУ «Краснодарские парки».