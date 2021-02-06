Четыре многоэтажки остались без тепла из-за аварии на сетях

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Центральном округе Краснодара идут работу по устранению аварии на сетях. Из-за нее сразу четыре многоэтажки остались без тепла.

- Причиной поломки стал прорыв порыв трубы диаметром 200 мм. Сейчас от линии теплоснабжения отключены дома №156,172, 174 и 176 по улице Ставропольской, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Устранением поломки занимаются специалисты АО «Краснодартеплосеть»: шесть человек и три единицы техники. В ближайшее время поставка тепла в дома возобновится.