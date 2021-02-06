Электрики спалили дом во время ремонта проводки на Кубани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электрики спалили дом во время ремонта проводки на Кубани. Возгорание произошло на улице Садовой, что в селе Красносельском Динского района. Здесь рабочие устраняли неполадки.

- Во время ремонта произошло короткое замыкание, дом загорелся – сказал «КП» – Кубань» источник в ОМВД Динского района.

Вместе с собственником рабочие самостоятельно ликвидировали пожар. В результате возгорания никто не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного имуществу, сейчас устанавливается.