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Электрики спалили дом во время ремонта проводки на Кубани

Сейчас хозяин устанавливает сумму ущерба
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Электрики спалили дом во время ремонта проводки на Кубани

Электрики спалили дом во время ремонта проводки на Кубани

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электрики спалили дом во время ремонта проводки на Кубани. Возгорание произошло на улице Садовой, что в селе Красносельском Динского района. Здесь рабочие устраняли неполадки.

- Во время ремонта произошло короткое замыкание, дом загорелся – сказал «КП» – Кубань» источник в ОМВД Динского района.

Вместе с собственником рабочие самостоятельно ликвидировали пожар. В результате возгорания никто не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного имуществу, сейчас устанавливается.