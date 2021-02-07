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Последние новости на 7 февраля 2021. В Краснодаре прошел пикет в поддержку президента России. Его провели фермеры и казаки. Пикет состоялся в Прикубанском округе Краснодара.

В Крымском районе запустился мобильный комплекс вакцинации от коронавируса. С понедельника он начнет объезд всех населенных пунктов района.

На Кубани станичник заявил в полицию на неработающий фонарь у пешеходного перехода. Он не освещает проезжую часть.

На Кубани мужчина написал заявление в полицию на женщину, которая оформила на него кредит Сейчас правоохранители проводят проверку.

Электрики спалили дом во время ремонта проводки на Кубани. Сейчас хозяин устанавливает сумму ущерба.