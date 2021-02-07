Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 февраля выросло на 182

Количество пациентов ковид-госпиталей немного снизилось

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Ситуация с коронавирусом остается напряженной, но контролируемой, наблюдаются небольшие качели заболеваемости.

По данным на 7 февраля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 182 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Новороссийск, здесь выявили 51, 17 и 15 новых случаев соответственно.

- 14 заболевших в Туапсинском районе, 10 – в Анапе, 8 – в Гулькевичском районе, 7 – в Кавказском, 6 – в Белореченском. По пять – в Армавире, Кореновском, Славянском и Усть-Лабинском районах. По четыре положительных результата в Апшеронском и Темрюкском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

По три новых пациента с коронавирусом прибавилось в Геленджике, Динском, Крыловском, Тимашевском и Успенском районах. По два – в Ленинградском, Отрадненском, Северском, Новокубанском и Павловском районах. По одному – в Красноармейском и Тбилисском районах.

Также известно, что среди заболевших за сутки – десять детей. В настоящее время 93 человека находятся в тяжелом состоянии, из них 89 – на ИВЛ, четверо – на ЭКМО.