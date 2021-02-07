Последствия снегопада в Краснодарском крае 6 февраля 2021: спасатели дежурили всю ночь и не зря

Фото: ГУ МЧС по краю

Краснодарский край оказался во власти циклона. После почти весеннего тепла в регион снова вернулась зима. Снег, 6 февраля, шел весь день, а ближе к ночи пошел ледяной дождь. Последствия снегопада в Краснодарском крае 6 февраля 2021 пришлось устранять экстренным службам.

- В этих условиях силы и средства Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю готовы к реагированию и оказанию своевременной помощи населению, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Так, пожарные в станице Архангельской Тихорецкого района помогли отбуксировать большегруз с молоком. Автомобиль со скоропортящимися продуктами не мог самостоятельно выбраться на трассу М-4 "Дон".

Спасатели напоминают, что находиться в такую погоду вблизи линий электропередач опасно. В крае действует штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега на провода.