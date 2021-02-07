Из-за снегопада отменили авиарейс «Краснодар - Сочи»

Самолет не полетел из-за непогоды

В аэропорту Краснодара после вчерашней, 6 февраля, непогоды расписание междугородних авиарейсов восстановится только с 11 часов. Утренние вылеты и прилеты в кубанскую столицу пока отложены до конца уборки от снега посадочной полосы.

На электронном табло значится, что все самолеты летят по расписанию. Отменить пришлось только рейс в Сочи.

По Краснодарскому краю действует штормовое предупреждение. Оно продлится вплоть до конца суток, 7 февраля.

Метеорологи прогнозируют сильное налипанием снега будет на проводах и деревьях. На дорогах местами гололедица. Также ожидаются сильный ветер и волнение моря.

- В реках поднимется уровень воды, возможны просадка грунта, сходы оползней и снежных лавин, - добавили в ГУ МЧС по краю.

Все городские и районные службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели просят соблюдать меры безопасности и следить за прогнозом.

Напоминаем, что в случае ЧС нужно звонить по номеру «01», с мобильного – «101».