Из-за снегопада отменили авиарейс «Краснодар - Сочи»

Самолет не полетел из-за непогоды
В аэропорту Краснодара после вчерашней, 6 февраля, непогоды расписание междугородних авиарейсов восстановится только с 11 часов. Утренние вылеты и прилеты в кубанскую столицу пока отложены до конца уборки от снега посадочной полосы.
На электронном табло значится, что все самолеты летят по расписанию. Отменить пришлось только рейс в Сочи.
По Краснодарскому краю действует штормовое предупреждение. Оно продлится вплоть до конца суток, 7 февраля.
Метеорологи прогнозируют сильное налипанием снега будет на проводах и деревьях. На дорогах местами гололедица. Также ожидаются сильный ветер и волнение моря.
- В реках поднимется уровень воды, возможны просадка грунта, сходы оползней и снежных лавин, - добавили в ГУ МЧС по краю.
Все городские и районные службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели просят соблюдать меры безопасности и следить за прогнозом.
Напоминаем, что в случае ЧС нужно звонить по номеру «01», с мобильного – «101».