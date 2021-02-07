На Кубани 160 спецмашин вышли на дороги, чтобы очистить их от снега

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В Краснодарском крае снегопад засыпал дороги городов и станиц. Во власти стихии оказались и федеральные трассы.

- Всю ночь, с 6 на 7 февраля, на дорогах региона работали больше 160 единиц техники, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Проезд обеспечен по всем маршрутам. Автобусное сообщение не прерывалось, ограничение в движение автотранспорта не вводилось.

Между тем, временно приостановлены вылеты и прилеты в аэропорту Краснодара. Ведется очистка взлетно-посадочной полосы.

Напомним, штормовое предупреждение по снегу продлится, по прогнозам МЧС, до конца суток, 7 февраля. В начале рабочей недели погода начнет налаживаться.