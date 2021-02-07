В Краснодарском крае предупредили о гололеде на дорогах

Спасатели дали рекомендации, как избежать травм

В МЧС по Краснодарскому краю дали штормовое предупреждение по гололеду.

- С 9 утра и до глубокой ночи будет сохраняться опасность попасть в аварию для автотранспорта и травм для пешеходов, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Экстренные службы дали ряд советом, как вести себя на скользкой дороге.

Так, спасатели рекомендуют выходить из дома только в обуви на низком каблуке, а лучше наклеить на подошву лейкопластырь или натереть песком.

Передвигаться стоит осторожно, пожилым - вообще захватить с собой трость с резиновым наканечником.

Стоит ли напоминать, что в автомобиль на летней резине вообще лучше в этот день не садиться.

Напомним, на дороги Кубани вышли 160 спецмашин для уборки снега. Работы по очистке улиц и трасс проводятся с ночи, 6 февраля.