В Сочи ожидают резкого подъема уровней рек

Фото: пресс-служба мэрии Сочи

В Сочи из-за дождей может резко подняться уровень рек. Об этом сообщили в мэрии курорта.

- По прогнозам гидрометеорологов, продолжающиеся осадки могут привести к подъему воды на реках юго-западной, юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья в ближайшие 1-3 часа 07.02.2021 года, местами они превысят неблагоприятные отметки. Все городские службы переведены в усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности, - сообщили в администрации курорта.

Напомним, штормовое предупреждение по непогоде будет действовать до конца суток, 7 февраля.