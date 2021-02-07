Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае за сутки, 7 февраля, число заболевших снизилось на одного человека. Прирост составил 182 новых заболевших.

Ежедневно меняется и динамика зараженности каждого из городов и районов Краснодарского края.

- Неизменным в этой статистике остается лидерство Краснодара. За сутки он прирос еще 46 новыми заболевшими. Не отстает и Сочи. На курорте 18 новых случаев коронавируса. Однако к этим двум самым зараженным городам добавился на сегодняшний день и Динской район. Здесь зафиксировано 13 пациентов с ковидом. Вполовину меньше в Кущевском районе, но он вошел в четверку, - уточнили "КП" - Кубань" в оперштабе по коронавирусу.

Напомним, впервые за несколько месяцев количество заболевших в регионе начало постепенно снижаться. Кроме того, эпидемиологи сообщили, что из-за защитных мер в пандемию, они почти не фиксируют заражение другими инфекциями в Краснодарском крае.