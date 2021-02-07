В МЧС предупредили об опасности схода лавин

Снег может еще доставить неприятностей

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде до конца суток, 7 февраля. Но сильный снегопад может еще доставить проблем.

- Есть опасность схода лавин, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Она будет сохраняться вплоть до вторника, 9 февраля. В ведомстве рекомендуют не выезжать на горные трассы в эти дни.

Напомним, на курорте «Роза Хутор» случилась трагедия. Спасатели обнаружили тело 20-летнего горнолыжника, катавшегося в нескольких сотнях метров от основной трассы. Молодой человек упал на крутом и неприспособленном для катания склоне и получил несовместимые с жизнью травмы.

Как сообщается, катался он вместе с отцом, который в какой-то момент потерял сына из виду, и вызвал спасателей.