Где на Кубани чаще умирают от коронавируса

Умерли 17 человек за сутки

В Краснодарском крае от коронавируса умерли 17 человек за сутки. У всех была поставлена двусторонняя полисегментарная пневмония. А течение болезни осложнялось хроническими диагнозами.

Лидирует в скорбной статистике Краснодар. Здесь за сутки скончались сразу семь человек.

Дальше - Сочи. В госпитале курорта не стало четырех пациентов.

Не отстают по летальности Тихорецк, Анапа, Крымский район, Лабинск и Туапсе.

- Возраст умерших от 58 до 95 лет, - сообщают "КП" - Кубань" в оперштабе.

Напомним, в Краснодаре заработал пятый мобильный пункт вакцинации от коронавируса у торгового центра "СБС". Четыре других тоже располагаются в максимально удобных и людных местах - ТРЦ "Красная Площадь", на Трамвайной, 5, на Главной городской площади в Краснодаре. Ведут прием всех желающих привиться и поликлиники региона. Вакцинация показана всем жителям страны старше 18 лет. Это единственный способ избежать заражения коварной инфекцией.