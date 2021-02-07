В Краснодаре пассажирский автобус врезался в дерево

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Кубанскую столицу занесло снегом. Несмотря на то что снегоуборочная техника, по информации мэрии, дежурит всю ночь, с 6 по 7 февраля, общественному транспорту передвигаться непросто.

Утром, 7 февраля, автобус под номером 28 не справился с управлением и врезался в дерево. Есть информация о пострадавших. Но официально она не подтверждена.

- У женщины сломан нос, другая пассажирка тоже пострадала, - говорят очевидцы.

От столкновения дерево сломалось.

Напомним, штормовое предупреждение по непогоде действует до конца суток. Спасатели не рекомендуют выезжать на дороги на летней резине, а пожилым пешеходам лучше воздержаться от походов по обледенелым улицам