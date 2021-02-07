Из-за налипания снега остановились поезда на участке Адлер – Горячий Ключ

Поезда задерживаются по всем направлениям

В Краснодарском крае из-за непогоды задерживаются поезда.

- Сейчас на станции Горячий Ключ задержаны поезд №802 Адлер – Краснодар (около 3 часов), а также пригородные поезда по отправлению из Горячего Ключа в Краснодар и Туапсе (30 минут), - сообщают в РЖД.

Туристам, которые прилетели из других городов России, предлагают добраться до Сочи на автотранспорте.

Железнодорожники делают все возможное, по информации компании-перевозчика, чтобы возобновить движение поездов.

Напомним, из-за снегопада и обледенения произошел сбой в работе краснодарского аэропорта. По данным онлайн-табло, рейсы отправились только после 11 часов, когда взлетно-посадочная полоса была очищена от снега.