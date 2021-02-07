Звонили с незнакомых номеров и тут же сбрасывали: сочинка так лишилась 210 тысяч рублей

На уловки телефонных мошенников попадают тысячи россиян

О стандартном способе телефонного мошенничества жителей страны предупреждают из каждого утюга. Но звонящие остаются непойманными, а их жертвы столь же легковерными.

Так, жительница Сочи попалась на их уловку и лишилась 210 тысяч рублей.

Женщине позвонили. На экране мобильника высветился номер с московским кодом. Обычно с такого, действительно, звонят из кредитных организаций.

- На другом конце провода представились сотрудником ВТБ банка, и сказали, что мне срочно нужно аннулировать кредитную заявку, которая поступила от мошенников, - рассказывает "КП" - Кубань" пострадавшая.

Для этого ей, якобы нужно отправить повторную заявку на кредит. В этот момент у сочинки ничего не щелкнуло, что такой способ отмены мошеннических действий, как минимум, нелогичен. И она выполнила все требования внушающего доверие собеседника.

Женщина оформила кредит на 210 тысяч. Ей тут же все оформили и перевели на карту. По требованию мошенников, она сама назвала все защитные коды от карты. А те мгновенно сняли деньги в свою пользу.

Когда сочинка поняла, что ее обманули, отправилась в полицию. Но там только руками развели. Аналогичных дел там уже немало.