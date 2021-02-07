В Славянске-на-Кубани избили полицейского

На теле полицейского синяки

Участкового отдела полиции по Славянскому району экстренно вызвали, когда один из горожан пьяный выпустил своих бойцовских собак без поводков и намордников на улицу.

Но разговор у лейтенанта с буйным мужчиной не заладился. Тот начал хватать полицейского за грудки и даже пару раз пнул того по ноге.

- Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. А сотрудник правоохранительных органов трезв и находился при исполнении служебных обязанностей, - сообщил "КП" - Кубань" источник в МВД.

В итоге протокол был составлен. А беспокойному соседу придется отвечать не только за бесконтрольный выгул собак, но и за нанесение побоев полицейскому. По этой статьей, если решит суд, можно и попасть за решетку.