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В Славянске-на-Кубани избили полицейского

Нетрезвый горожанин несколько раз пнул служителя закона
Ева МУР
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На теле полицейского синяки

На теле полицейского синяки

Участкового отдела полиции по Славянскому району экстренно вызвали, когда один из горожан пьяный выпустил своих бойцовских собак без поводков и намордников на улицу.

Но разговор у лейтенанта с буйным мужчиной не заладился. Тот начал хватать полицейского за грудки и даже пару раз пнул того по ноге.

- Освидетельствование показало, что мужчина был пьян. А сотрудник правоохранительных органов трезв и находился при исполнении служебных обязанностей, - сообщил "КП" - Кубань" источник в МВД.

В итоге протокол был составлен. А беспокойному соседу придется отвечать не только за бесконтрольный выгул собак, но и за нанесение побоев полицейскому. По этой статьей, если решит суд, можно и попасть за решетку.

ЧП