Еще один мобильный пункт вакцинации заработал в Краснодарском крае

Фото: минздрав Кубани

В Краснодарском крае заработал еще один пункт вакцинации от коронавируса. На этот раз в Тихорецком районе.

- Сегодня, 7 февраля, на территории Тихорецкого района вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции проводилась на базе выездного фельдшерско-акушерского пункта, - сообщили в минздраве Кубани. - Первыми вакцинацию прошли жители Архангельского сельского поселения и прилегающих к нему малочисленных поселков и хуторов. Всего за день прививки сделали 100 жителей Архангельского сельского поселения.

К слову, получить иммунитет от коварной инфекции можно только по предварительной записи на портале "Госуслуги" и по телефону.

Накануне, 6 февраля, такой же мобильный пункт открыли в селе Ильинском Кущевского района. Там за один день привились 20 человек.

Напомним, на заседании оперштаба глава региона Вениамин Кондратьев дал указание главе минздрава увеличивать количество мобильных пунктом, предупреждать жителей о наличии вакцины заранее и организовать подвоз к пунктам жителей отдаленных населенных пунктов.