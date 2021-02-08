Последние новости на 8 февраля 2021: такой зимы не было десятки лет

Такой снежной зимы не было много лет Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Последние новости на 8 февраля 2021. Краснодарский край, кроме побережья, засыпало снегом. До 9 февраля действует еще одно штормовое предупреждение о лавиноопасности.

Самым насущным вопросом стала проблема уборки улиц от снега. Несмотря на рекомендации властей - не выезжать на личных авто на дороги, машины встали в огромные заторы.

В Тихорецком и Кущевском районах открыли мобильные пункты вакцинации на базе ФАПов. В первый же день работы одного привилось 20 человек и 100 - в другом.