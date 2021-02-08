МЧС предупредило о гололеде в Краснодарском крае 8 февраля

Фото пресс-служб ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Спасатели предупредили жителей Кубани о том, что 8 февраля в регионе ожидается сильный гололед. В МЧС также попросили соблюдать все меры безопасности, а водителям быть максимально аккуратными на дорогах.

- В первой половине дня 8 февраля местами в Краснодарском крае ожидается сильный гололед, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве рекомендовали выходить на улицу в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой. А в случае чрезвычайных ситуаций звонить по номеру «01», с мобильного – «101».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что творится на дорогах Краснодарского края после сильного снегопада. Также корреспонденты «КП» сдали выпавшие осадки в лабораторию на анализ. В краснодарском снеге можно найти цинк, медь и железо.