После мороза на Кубани потеплеет до +17 градусов

Жителей Кубани предупредили о гололеде на дорогах Фото: Варвара ДЫМ

В Краснодарском крае снова ожидаются температурные скачки. 8 февраля будет морозить последний день, впереди – четыре очень теплых дня.

- 9 и 10 февраля ожидается потепление, в регионе столбики на термометрах поднимутся до +14 градусов, возможен небольшой дождь. А 11 и 12 февраля воздух местами прогреется до +17 градусов, осадков не ожидается, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

После по-весеннему теплых дней в регионе снова приморозит. С 13 числа ожидается похолодание и мокрый снег. А с 15-16 февраля минусовые температуры установятся и днем. Стоит отметить, что заметать Кубань будет больше недели.